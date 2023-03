Hubschrauber für Tätersuche eingesetzt Polizei stellt Hofeinbrecher mit Diebesgut

Am Montag, 27. März, erfuhr die Polizei gegen 1.20 Uhr von einem Einbruch in einen Hof an der Straße Büttgerwald, weil die Überwachungskamera ausgelöst habe. Vor Ort trafen die Polizisten auf eine 32-Jährige und eine 40-Jährige, welche offenbar in einem Auto warteten. Da ihre Angaben widersprüchlich waren, im Wagen der Frauen offensichtliches Diebesgut aus dem Hof gefunden wurde und ihre Identität nicht zweifelsfrei fest stand, wurden die beiden Mönchengladbacherinnen für weitere polizeiliche Maßnahmen zunächst zu einer Polizeiwache gebracht und später entlassen.