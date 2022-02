Zimmer in Korschenbroicher Wohnung durchsucht : Polizei stellt Drogen bei Schüler (18) sicher

Korschenbroich Der typische Marihuana-Geruch fiel den Polizisten auf, die daraufhin einen 18-jährigen Schüler auf der Straße kontrollierten. In seiner Unterhose hatte er mehrere Konsumeinheiten versteckt. Wegen des Verdachts auf Drogenhandel wurde das Zimmer des Heranwachsenden in der elterlichen Wohnung durchsucht. Dort fanden die Beamte noch mehr.

Als Polizeibeamte am Donnerstagabend, 3. Februar, gegen 23.30 Uhr, einen 18 Jahre alten Mann aus Korschenbroich an der Straße „Auf den Kempen“ kontrollierten, fiel ihnen sofort der für Marihuana typische Geruch auf. Nach Angaben der Polizei hatte der 18-Jährige zunächst versucht, einen Drogenbesitz abzustreiten, händigte schließlich aber ein Tütchen mit mehreren Konsumeinheiten Marihuana aus, welches er in seiner Unterhose versteckt hatte. Da der Verdacht bestand, der Heranwachsende würde mit Drogen handeln, wurde über die Staatsanwaltschaft Düsseldorf ein Durchsuchungsbeschluss für sein Zimmer in der Wohnung seiner Eltern beantragt. In seinem Kleiderschrank wurde eine Geldkassette mit Marihuana und eine Feinwaage gefunden. Den 18-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren. Ob Erwachsenen- oder Jugendstrafrecht anzuwenden ist, wird ein Richter vom Reifegrad des Schülers abhängig machen.