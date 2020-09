Einsatz in Korschenbroich : Nach Hilferuf: Polizisten finden Cannabis-Zucht

Kleinenbroich Äußerst aggressiv hat sich nach Angaben der Polizei ein Kleinenbroicher verhalten, den Polizisten am Samstag schließlich in Handschellen mit zur Wache nehmen mussten.

Die Polizisten waren gegen 13 Uhr in der Wohnung eingetroffen, die der Mann mit seiner Ex-Lebensgefährtin nutzt. Diese hatte die Ordnungshüter zu Hilfe gerufen, weil sie angab, Angst vor dem Mann zu haben. In der Wohnung der beiden fanden die Beamten nicht nur den Ex-Freund, sondern auch dessen „Hobbyzucht“ mit Cannabis-Pflanzen. Der Mann sei aggressiv gewesen und habe mehrmals Drohungen in Richtung seiner ehemaligen Partnerin ausgestoßen. Die Polizisten forderten ihn daher auf, die Wohnung zu verlassen. „Das widerstrebte ihm so sehr, dass er die Beamten letztlich in Handschellen zur Polizeiwache begleiten musste“, teilte die Polizei mit.