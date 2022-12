Polizei fahndet nach zwei Männern in Korschenbroich Weiterer Einbruch in Reihenhaus an Danziger Straße

Wie die Polizei am Donnerstag, 15. Dezember, mitteilt, ereignete sich in der Zeit von Dienstagabend, 13. Dezember, 20 Uhr, bis Mittwochmorgen, 14. Dezember, 7.15 Uhr, ein weiterer Einbruch in ein Reihenhaus an der Danziger Straße. Ob es den Einbrecher gelang, Beute zu machen, ist bislang unklar. Unbekannte Täter hatten eine Terrassentür aufgehebelt und in mehreren Etagen des Hauses das Mobiliar durchwühlt.