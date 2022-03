Zwei Schwerverletzte in Korschenbroich : Polizei ermittelt nach Unfall wegen verbotenen Autorennens

Korschenbroich Der Führerschein eines 22-jährigen BMW-Fahrers wurde beschlagnahmt. Es besteht der Verdacht, dass er mit viel zu hohem Tempo unterwegs war.

Nach einem Verkaufsunfall am Freitagmorgen, 18. März, gegen kurz nach 9 Uhr an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße (Landstraße 381)/Regentenstraße ermittelt die Polizei wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Zwei Personen waren nach Angaben der Polizei so schwer verletzt worden, dass sie in Krankenhäuser eingeliefert werden mussten. Die Unfallstelle wurde zur Bergung der Fahrzeuge und zur Unfallaufnahme zeitweise gesperrt.