Stadt Korschenbroich soll mit Deutscher Bahn sprechen Videoüberwachung an beiden S-Bahnstationen gefordert

Korschenbroich · Für den Bahnhof in Korschenbroich plant die Deutsche Bahn bereits eine Überwachungstechnik. In Kleinenbroich sei dies aber noch wichtiger, weil es dort deutlich mehr Vandalismus und Polizeieinsätze gebe, hieß es im Ausschuss. Was die Politik erreichen will.

28.08.2023, 04:50 Uhr

Anfang 2023 hatte Stefan Schramke entdeckt, dass erneut zwei der vier Lampen in der Unterführung in Kleinenbroich zerstört worden waren. Foto: Bärbel Broer

Von Bärbel Broer