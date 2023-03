33. Internationaler Korschenbroicher City-Lauf „Die Stadt ist wieder auf den Beinen“

Die magische Marke ist bereits geknackt: Mehr als 3000 Teilnehmer haben sich angemeldet zum 33. Internationalen Korschenbroicher City-Lauf am kommenden Sonntag. Das teilte Markus Bresser, Geschäftsführer der City-Lauf GmbH, anlässlich der offiziellen Vorstellung am Montag im Ratssaal mit. Denn das Besondere an dem großen Sport-Event in Korschenbroich ist, dass „vom Kleinsten bis zur Elite alle dabei sind“, so Bresser.