Vor dem Bebauungsplan : Mehr als 200 Seiten Planung für Pescher Feuerwehrgerätehaus

Korschenbroich Bevor überhaupt klar ist, ob an der vorgesehenen Stelle gebaut werden kann, sind bereits detaillierte Planungen notwendig. Der Beigeordnete Georg Onkelbach erklärte im Ausschuss, inwiefern eine neue Rechtslage die Planung von Bauvorhaben erschwert.

Als alle notwendigen Beschlüsse einstimmig gefasst, der Flächennutzungsplan für das Feuerwehrgerätehaus Pesch geändert und alle Einwände von Trägern öffentlicher Belange berücksichtigt worden waren, da hatten die Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planung und Denkmalpflege eine mehr als 200 Seiten starke Datei auf ihren Tablets durchgeklickt. In diesem elektronischen Papier war alles, was für das Bauvorhaben im Vorfeld möglich sein würde, auf Punkt und Komma benannt.

„Das wird ihnen bei den nächsten Bauvorhaben auch wieder so vorgelegt werden“, sagte Beigeordner Georg Onkelbach. „Wir sind mittlerweile so weit, dass wir bei dieser Art von Angebots- und Bebauungsplänen tatsächlich für die Zukunft schon sehr detailliert in die Planung gehen müssen, bevor wir wissen, ob wir jemals an dieser Stelle bauen können.“