Ein „funktionierende“ Dorfgemeinschaft in Korschenbroich Pläne der Dorfgemeinschaft Pesch für das Jahr 2024

Zum künftigen Sommerfest am 15. Juni sei kein großer Gewinn eingeplant, der Pescher Dorfgemeinschaft komme es vielmehr darauf an, die Preise familienfreundlich zu halten, kündigte der Vorsitzende an. Das soll auch beim inzwischen achten Sommerfest so sein, das auch zur Kontaktaufnahme mit Neuzugezogenen dient. Unter anderem in der Kindertagesstätte und der Grundschule wird dafür geworben.