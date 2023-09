Natur in Korschenbroich und Umgebung Wanderung durch die Welt der Pilze

Korschenbroich · Bei ihrem Lehrgang führt Nadine Eiben durch den Wald und gibt interessante Einblicke in die Aufgaben, Fähigkeiten und Lebensweisen der heimischen Pilze. Was Teilnehmer auf dem Weg alles erfahren und was Eiben Sammlern rät.

27.09.2023, 04:50 Uhr

Im Herbst beginnt die Hochsaison für Pilzsammler. (Symbolfoto) Foto: dpa-tmn/Zacharie Scheurer

Von Angela Wilms-Adrians

Jedes Jahr kommt es zu Lebensmittelvergiftungen durch den Verzehr von falschen oder verdorbenen Pilzen. Das will Nadine Eiben mit ihrem Pilzlehrgang verhindern. Doch es geht der Waldpädagogin nicht nur um essbare Pilze. Sie hilft den Teilnehmern vielmehr, wichtige Aufgaben, besondere Fähigkeiten und Lebensweisen zu verstehen. Dabei führt sie auch in den Umgang mit Pilz-Büchern und Bestimmungsschlüsseln für eigene Funde ein. Denn ohne Wissen über wesentliche Unterscheidungsmerkmale helfen die Informationen oft nicht weiter, sagt Eiben.