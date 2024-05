St.-Matthias-Bruderschaft Korschenbroich Pilger ziehen nach Trier-Wallfahrt in St. Andreas ein

Die Pilgertour war am Samstag, 4. Mai, gestartet. Bereits am Montag waren die Fuß- und Radpilger in Trier eingetroffen und hatten an dem feierlichen Einzug in Trier teilgenommen. Der Montag sei wetterbedingt kein guter Tag gewesen, so Zerbe. Es habe heftig geschüttet und „die Wege waren nicht schön“, sagt er. Der Stimmung habe das aber keinen Abbruch getan. Das Wichtigste sei ohnehin, dass niemandem etwas passiert sei und alle heil wieder zurückgekehrt seien. Der jüngste Pilger war übrigens Brudermeister Florian Otten mit 38 Jahren, der älteste Horst Keller. Er feiert in 14 Tagen seinen 80. Geburtstag.