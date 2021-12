Fachausschuss in Korschenbroich : Photovoltaik oder Windkraft? Das sagt der Klimabeauftragte

Fachausschuss in Korschenbroich

Korschenbroich Strom lässt sich auch regenerativ erzeugen. Doch die unterschiedlichen Technologien haben Vorteile und Nachteile. Michael Deprez, Leiter des Amts für Gebäudewirtschaft und Klimaschutz, gab einen Überblick.

Sollte zu Solarmodulen auf dem Dach bei umweltbewussten Bürgern eine Kleinwindanlage im Garten hinzukommen? Diese Möglichkeit der Stromgewinnung hört sich zunächst verlockend an. Es gibt solche Kleinwindanlagen mit horizontaler oder mit vertikaler Rotor-Achse. Ihre Nennleistung beträgt in der Regel bis zu fünf Kilowatt.

Eindeutiger Vorteil: Diese Anlagen produzieren sowohl in der dunklen Jahreszeit als auch nachts Strom. Leider überwiegen die Nachteile. Michael Deprez zählte die gravierendsten auf: Bei der Montage auf dem Hausdach könne es zu Turbulenzblasen kommen. Außerdem sei mit einem Brummton zu rechnen. Darüber hinaus müsse wegen der Windlasten die Statik der Gebäude überprüft werden, wenn es um Kleinwindanlagen über ein Kilowatt Leistung geht.

Horizontale Windkraftanlagen empfehlen sich bei Bauernhöfen, in kleinen Dörfern, bei Privathäusern und kleinen Unternehmen. Diese Windräder haben laut Deprez einen hohen Wirkungsgrad, bieten hohe Stromerträge und können mit bewährter Systemtechnik wirtschaftlich betrieben werden. Die Nachteile: Eine Steuerung ist erforderlich, um das Windrad entsprechend zu positionieren. Hinzu kommen Schallemissionen, die die zulässigen Höchstwerte in Wohngebieten nachts überschreiten könnten. Die Wirtschaftlichkeit sei abhängig von Lage und Höhe. Als störend könne tagsüber der Schattenwurf empfunden werden.

Vertikale Windkraftanlagen seien vergleichsweise leiser, eine Baugenehmigung sei nicht in allen Fällen erforderlich. Allerdings seien, so Deprez, vertikale Windkraftanlagen nicht so wirtschaftlich zu betreiben wie horizontale. Denn durch ihre aerodynamischen Nachteile seien aufwändige Anlagenregulierung und Sturmsicherung erforderlich.