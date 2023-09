Neuer Schützenkönig in Glehn Philipp Weidenfeld holte beim Schützenfest den Vogel runter

Glehn · Überglücklich war Philipp Weidenfeld am Dienstagnachmittag. Der einzige Königsbewerber ist der neue Schützenkönig in Glehn. Mit dem wievielten Schuss er den Vogel runterholte und warum er in der Nacht zuvor recht nervös war.

05.09.2023, 17:30 Uhr

Philipp Weidenfeld ist neuer Schützenkönig für 2023/24 in Glehn. Mit ihm freuen sich seine Minister Sebastian Schneider (l.) und Kevin Moll. Foto: Michael Holm

Von Bärbel Broer