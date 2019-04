Geistlicher aus Korschenbroich : Philipp Schmitz feiert Primiz in St. Andreas

Der Korschenbroicher Philipp Schmitz wird am 8. Juni zum Priester geweiht. Seine erste Messe feiert er in seiner Heimatpfarre St. Andreas. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Korschenbroich Der 30-jährige Diakon wird am 8. Juni im Aachener Dom zum Priester geweiht. Seine erste Messe zelebriert er in zuhause in Korschenbroich.

Von Angela Wilms-Adrians

Als Diakon hat Philipp Schmitz über 30 Mal das Taufsakrament gespendet, acht Hochzeitsmessen und viele Begräbnisfeiern zelebriert. „In diesem Beruf ist kein Tag wie der andere. Es sind alle Seiten des Lebens dabei – vom Bibel-Tag im Kindergarten bis zum Trauergespräch“, sagt der 30-Jährige. In der abschließenden Vorbereitung besucht der Kandidat nun bald das Priesterseminar in Osnabrück, bevor er am 8. Juni im Dom zu Aachen zum Priester geweiht wird. Am Dreifaltigkeitssonntag feiert Schmitz in der Heimatpfarre St. Andreas die Primiz. Damit verschiebt sich abweichend vom üblichen Ablauf die erste feierliche Messe nach der Weihe um eine Woche nach hinten. Die Verlegung ist „Unges Pengste“ geschuldet. Schmitz ist mit der Besonderheit des Schützenfestes in Korschenbroich vertraut. Hier hat er Grundschule und Gymnasium besucht, wirkte über viele Jahre als Messdiener und im Pfarrgemeinderat, hier wurde er vor etwa einem Jahr in St. Andreas zum Diakon geweiht.

„Es ist eine spannende Zeit. Ich freue mich auf den Priesterberuf“, sagt Schmitz über seine persönliche Umbruchphase. Er betont, dankbar zu sein für sein Jahr als Diakon in der „sehr lebendigen Gemeinde“ in Aachen Brand. „Als ich mich entschied, Priester zu werden, war das schon ein Sprung ins kalte Wasser, da ich den Berufsalltag nicht wirklich kannte“, erzählt Schmitz. Er sieht sich in seinem Ziel bestätigt und weiß, dass manchem seine Entscheidung „exotisch“ anmutet. Doch niemals habe er deswegen persönliche Übergriffe erlebt. Die Missbrauchsfälle im Umfeld der Kirche bezeichnet er als "erschütternd und nicht tolerierbar". Hier findet er die zugesicherte Aufarbeitung und Prävention wichtig, betont aber auch, dass er sich in der Darstellung eine größere Differenzierung wünsche. Die Krise nimmt der Priesterkandidat zum Anlass, sich umso intensiver einzubringen, um über sein Wirken das Ansehen des Berufes zu stärken. Bis jetzt ist ungewiss, wo er seine erste Priesterstelle antreten wird. Fest steht nur, dass es ein Ort im Bistum Aachen sein wird. „Ich bin da völlig offen. Ich glaube, dass es überall nette Menschen und gute Dinge gibt, auf denen man etwas aufbauen kann“, sagt Schmitz. Die theologische Bildungsarbeit ist ihm ein besonderes Anliegen. In Aachen-Brand rief er daher ein theologisches Forum ins Leben. Dergleichen könnte er sich auch für seine neue Gemeinde vorstellen. „Hauptaufgabe von Kirche ist die Auseinandersetzung mit Jesus Christus. Der Auferstehungsglaube ist ein Kernthema, das gerade jetzt vor Ostern besonders ins Bewusstsein rückt. Das Forum bietet eine weitere Chance, ins Gespräch zu kommen“, hebt er hervor.

Info Erster Gottesdienst als Pfarrer nach Pfingsten Festliches Hochamt zur Primiz: Sonntag, 16. Juni, um 11.30 Uhr in der Kirche St. Andreas. Festprediger Prof. Reinhard Feiter. Bei ihm studierte Schmitz an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Wilhelms Universität Münster. Das Vokalensemble an St. Andreas trägt geistliche Chormusik vor.