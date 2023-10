Leben in Korschenbroich Pflegedienste arbeiten am Limit

Die meisten Menschen haben den Wunsch, so lange wie möglich selbstbestimmt im eigenen Zuhause leben zu können. Doch als in Glehn das Pflegeteam Faber zum 1. Januar 2023 an einen Nachfolger aus Dormagen übergab und auch der bereits nach zwei Monaten aufgab, wurde dadurch im Raum Korschenbroich mindestens 200 pflegebedürftigen Menschen und auch ihren Angehörigen klar, was Pflegenotstand bedeutet.