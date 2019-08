Bestattungen in Korschenbroich : Pflegeaufwand auf Friedhöfen sinkt

Der Waldfriedhof in Korschenbroich ist mit 5,4 Hektar Fläche der größte Friedhof der Stadt. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Korschenbroich Mehr als 16 Hektar Friedhofsfläche gibt es insgesamt in Korschenbroich. Die Nutzung hat sich derweil verändert, immer häufiger wird bei der Stadt nach pflegearmen Bestattungsmöglichkeiten gefragt. Ein Überblick.

Im Sommer dürfte auf den Friedhöfen Korschenbroichs noch ein wenig mehr Ruhe herrschen als das generell bereits der Fall ist. Denn für die Mitarbeiter der Stadt, die für die Unterhaltung der Friedhofsflächen zuständig sind, fallen dann weniger Arbeiten an als beispielsweise im Herbst, wenn das Laub entsorgt werden muss – oder im Frühling, wenn die Flächen und Wege gesäubert und die Wege vom Unkraut befreit werden. Hierbei verzichtet die Stadt aus Gründen des Umweltschutzes mittlerweile auf Unkrautvernichter, die Wege werden nur noch mechanisch gesäubert. „Ein klinisch sauberer Zustand ist aus demselben Grund nicht mehr erwünscht“, heißt es. Das passt zu den allgemeinen Veränderungen, die auf den Friedhofsflächen der Stadt zu beobachten sind. Wir geben einen Überblick.

Wie viele Friedhöfe gibt es in Korschenbroich? Auf den acht kommunalen Friedhöfen kommt eine Gesamtfläche von mehr als 16 Hektar zusammen – allerdings sind die alten Friedhöfe in Kleinenbroich und Liedberg mittlerweile geschlossen. Der größte Friedhof ist der Waldfriedhof, der seit 1940 besteht und 5,4 Hektar misst, der kleinste – zumindest unter den aktiven – ist mit 0,8 Hektar der neue Friedhof in Glehn. Dieser ist zugleich auch der jüngste: 1995 wurde er eröffnet. Der älteste in Nutzung befindliche Friedhof liegt ebenfalls in Glehn, seit 1800 wird dort bestattet.

Info Auf zwei Friedhöfen wird nicht mehr bestattet Geschlossen Auf den alten Friedhöfen in Liedberg und Kleinenbroich wird nicht mehr bestattet, sie stehen Besuchern aber weiter offen. Größe Der Friedhof in Kleinenbroich besteht seit 1898 und ist 1,09 Hektar groß, der in Liedberg (seit 1750) umfasst 0,68 Hektar.

Welche Bestattungsformen bietet die Stadt an? In den vergangenen Jahren ist nach Auskunft der Stadt die Zahl der Urnenbestattungen stetig gestiegen – und jene der Erdbestattungen entsprechend gesunken. Zudem werde immer häufiger nach pflegearmen Bestattungsmöglichkeiten gefragt. Deswegen bietet Korschenbroich mittlerweile auf allen städtischen Friedhöfen Urnenrasen- und Urnenpflanzwahlgräber an. Hinzu kommen Stelen-Bestattungen auf den Friedhöfen in Liedberg und Glehn (alt), Baumbestattungen auf dem Waldfriedhof und in Pesch sowie auf letzterem Friedhof auch ein durch die Stadt gepflegtes Urnenhochbeet. Sowohl auf dem alten Glehner Friedhof als auch in Kleinenbroich (Breitacker) werden verstärkt Urnenwahlgrabstätten erworben, die ganz oder teilweise abgedeckt werden können, womit sich der Pflegeaufwand erheblich verringert. Und auf dem Waldfriedhof gibt es seit Oktober vergangenen Jahres ein gärtnerbetreutes Urnenfeld. Alle Bestattungsformen hat die Stadt zudem auf ihrer Internetseite aufgeführt und näher beschrieben.