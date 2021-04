Baustellen in Korschenbroich : Pflasterarbeiten im historischen Ortskern Liedbergs

Liedberg Die Straßenpflasterung im historischen Ortskern von Liedberg wird für 120.000 Euro in vielen kleinen Teilabschnitten repariert. Bis zu den Sommerferien sollen die Arbeiten nach Angaben der Stadt abgeschlossen sein.

Anwohner hatten gelockerte oder defekte Steine sowie Absenkungen in der Pflasterung beklagt und darin Gefahrenquellen für Fußgänger sowie für die „Piloten“ des jährlichen Seifenkistenrennens gesehen. Unebenheiten werden nun ausgeglichen, lose oder neu eingewechselte Steine in Betonbetten verbracht. Wie die Stadt weiter mitteilt, werden diese Arbeiten kurzfristig mit Unannehmlichkeiten für die Anlieger und Liedberg-Besucher verbunden sein. Der Beton müsse jeweils 14 Tage aushärten. Deshalb werden in den kommenden Wochen Absperrungs-Inseln zum Straßenbild gehören und einige „Slalomfahrten“ erforderlich machen. Komplette Straßensperrungen werde es laut Stadt aber nicht geben. Die Verwaltung informiert alle Anlieger im historischen Ortskern in einem entsprechenden Rundschreiben.