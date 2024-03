Pflanzaktion in Korschenbroich Etwa 300 Meter lange Hecke an der Hochzeitswiese gepflanzt

Heimatverein und Hegering arbeiteten Hand in Hand, wobei es Männer vom Hegering waren, die den Ton angaben. Da war zum Beispiel Thomas Groß: Er arbeitet beim Forstamt in Düsseldorf und hat die Pflanzen bei der renommierten Baumschule Schrader in Norddeutschland bestellt, wo auch das Forstamt wegen der guten Qualität einkauft. Die Lieferung war bereits im Januar erfolgt. Die Pflanzen waren in Angermund fachgerecht zwischengelagert worden und am Samstagmorgen abgeholt.