Angebot in Korschenbroich : Pfarrbüchereien öffnen wieder

Korschenbroich Vor dem Besuch sollen Gäste aber möglichst in der jeweiligen Bücherei anrufen. In Glehn gibt es derweil eine unkonventionelle Ausleihe.

Großes Aufatmen bei allen Bücherwürmern: Nach dem zweiten Lockdown sind die sechs kirchlichen Pfarrbüchereien in fünf Ortsteilen wieder geöffnet. Die Ausleihfristen wurden automatisch verlängert. Es fallen also keine zusätzlichen Gebühren an.

Aus hygienischen Gründen werden derzeit keine Spiele ausgeliehen. Bücher seien leichter zu desinfizieren. Sie kommen nach der Rückgabe und vor der Desinfektion in eine Buchquarantäne. Das Team von St. Andreas nutzte die Zeit des Lockdowns, um „Tonies“ zu erwerben. Das sind die bei Kindern voll im Trend liegenden Hörfiguren, die auf ein Tonabspielgerät gesetzt werden. In Pesch, Liedberg und in der evangelischen Bücherei von Kleinenbroich gibt es die den Hörgeschichten angepassten Figuren in der Art des kleinen Raben oder der Olchis bereits länger.