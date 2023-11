Pfarrachiv Glehn Historische Unterlagen künftig im Archiv des Erzbistums Köln

Wer Interesse an der Geschichte Glehns und seiner Pfarrei hat, kann sich an das Archiv des Erzbistums Köln, Gereonstraße 2-4, wenden. Eine Übersicht, welche Unterlagen im Bestand sind, werde unter der Online-Recherche auf der Website des Archivs einsehbar sein. Der Link ist auf den Seiten des Erzbistums zu finden: www.erzbistum-koeln.de. Die Glehner Pfarrei hatte Unterlagen, die bis ins 15. Jahrhundert zurückgehen. Insbesondere die Chronik der Glehner Pfarrei wurde für die beiden Bände der Schriftenreihe des Stadtarchivs zur NS-Zeit in Korschenbroich verwendet. Andere Bestände zur Geschichte Glehns wie beispielsweise Unterlagen der ehemaligen Gemeinde oder der Schulen sind weiterhin im Stadtarchiv einsehbar.