Korschenbroicher im Deutschen Haus bei Olympia 2024 „Wir sind so voller Stolz, für die Olympioniken kochen zu dürfen“

Peter Schmitt ist wieder voll in seinem Element. Seit er zum 1. April nach 23 Jahren als Küchenchef des Liedberger Landgasthauses offiziell in Ruhestand gegangen ist, hat der 65-Jährige gerade richtig viel zu tun. Denn er ist einer der Köche im Deutschen Haus bei den Oympischen Spielen in Paris. Es ist stressig, trubelig, „aber eine irrsinnige Atmosphäre“, sagt er begeistert.