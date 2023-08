Nach dem Rochusfest 2023 in Lüttenglehn Tierrechtsorganisation erstattet Strafanzeige nach Hahneköppen

Rund zwei Wochen ist es her, dass Sven Schumann sichtbar glücklich fürs Foto posierte. Seine Frau Nicole und Tochter Clara freuten sich mit ihm über den Titel „Hahnenkönig“ beim Rochusfest 2023 in Lüttenglehn. In der rechten Hand hält er den Käfig mit dem toten, kopflosen Hahn. Nun hat die Tierrechtsorganisation Peta nach eigenen Angaben Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf erstattet. Sie will das „blutige Ritual“, wie sie es bezeichnet, künftig untersagt wissen. Den Eingang der Strafanzeige konnte die Staatsanwaltschaft Düsseldorf auf Anfrage unserer Redaktion am Donnerstag nicht bestätigen.