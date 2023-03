Geplante Termine in Pesch Pescher Dorfgemeinschaft wirbt für Heinrich-Mühlen-Platz

„Die Dorfgemeinschaft existiert jetzt 25 Jahre“, gab Thomas Türks zu verstehen. Wie dieses Jubiläum gefeiert wird, steht aber noch nicht fest. Der stellvertretende Bürgermeister Hans-Willi Türks wies darauf hin, dass an das Hochkreuz mal wieder Hand angelegt werden müsse. Und Heinrich Mühlen, den früheren Bürgermeister der Gemeinde Pesch und später der Stadt Korschenbroich, der auch in Pesch Bruderschaftspräsident und anschließend Ehrenpräsident war, möchte die Pescher Dorfgemeinschaft ehren, indem sie eine Straße oder einen Platz benannt haben wollen. „Die Umbenennung ist mit einem finanziellen Aufwand verbunden“, gab Hans-Willi Türks zu bedenken. Ein neues Baugebiet in Pesch sei nicht in Sicht. Er warb dafür, den Platz gegenüber der Kirche, wo der Stein mit der Inschrift „750 Jahre Pesch“ steht, Heinrich-Mühlen-Platz zu nennen. Man habe die Familie bereits informiert und um ihr Einverständnis gebeten, aber noch keine Rückmeldung erhalten.