Schützenfest in Korschenbroich-Pesch : Wie König Dirk Wymar den Vogelschuss spannend machte

Schützenfest in Korschenbroich-Pesch

Korschenbroich Lange gab es keinen Bewerber beim Vogelschuss der Pescher St. Donatus-Bruderschaft. Als dann mehrere Schützen antraten, meldete sich Dirk Wymar als einziger ernsthafter Bewerber – und hielt den Schießmeister ordentlich auf Trab.

Mit dem 249. Schuss schoss Dirk Wymar am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr den Königsvogel ab. Als er merkte, dass es niemanden gab, der Schützenkönig werden wollte, beschloss Dirk Wymar vom Jägerzug Pesch-Mitte, der St. Donatus-Schützenbruderschaft ein Jahr ohne Schützenkönig zu ersparen. Der Single, der bei Bolten als Koch arbeitet, sprach seine Kollegin Franziska Schumacher an. Die stellvertretende Betriebsleiterin der Bolten-Gastronomie war sofort einverstanden, in die Rolle der Königin zu schlüpfen. Bis dahin hatte die 28-jährige Viersenerin noch nicht viel mit dem Schützenwesen zu tun gehabt.