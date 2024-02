Geplanter Neubau in Korschenbroich Pesch wartet weiter auf das neue Feuerwehrgerätehaus

Die Ausschussmitglieder wussten das ganze Paket inzwischen sogar auf gutem Weg zur Bezirksregierung Düsseldorf. Da in Korschenbroich die Bauleitplanung für das Feuerwehrgerätehaus vorgenommen wurde, musste auch die Bezirksregierung einen Blick darauf werfen. Denn durch den Bau wird der Flächennutzungsplan geändert und da diese Karte möglichst genau sein muss, ist jede Änderung zu melden. Wie genau das allerdings sein soll, zeigte sich, nachdem der Stadtrat am 15. Dezember 2022 alles entschieden und nach Düsseldorf geschickt hatte. Denn fünf Monate später, am 28. April 2023, kam von dort die Mitteilung, dass man eine Genehmigung nicht in Aussicht stellen könne. Daher sei der Antrag zurückgezogen worden.