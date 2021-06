Korschenbroich wirbt mit besonderer Route zum „Stadtradeln“ : Tour entlang von Bächen und Sümpfen

KORSCHENBROICH Der Wettkampf „Stadtradeln“ zwischen den Kommunen im Kreis ist gestartet. Passend dazu stellt die Verwaltung eine Radstrecke vor.

Das „Stadtradeln“ ist gestartet. Bis zum 17. Juni läuft der Wettkampf zwischen den Kommunen im Rhein-Kreis Neuss. Die Kommune, in der die meisten Kilometer erradelt werden, gewinnt. Die Stadt Korschenbroich will – wie im Vorjahr – wieder ganz vorne mit dabei sein und hat passend dazu einen Routenvorschlag erarbeitet. Die 42 Kilometer lange Tour führt entlang der stehenden und fließenden Gewässer, die das Stadtgebiet einrahmen. Unsere Redaktion hat sich ein paar Punkte auf der Strecke angeschaut.

Bereits kurz nach dem Start am Rathaus an der Sebastianusstraße wird zum ersten Mal der Trietbach überquert, kurz danach erneut. Die Landschaft präsentiert sich in einem geradezu berauschenden Grün. Dazu oft das Plätschern der vielen Gewässer, an denen die Route vorbeiführt. Der Trietbach wird, aus dem Hoppbruch kommend, mit Tagebauwasser gespeist und führt wieder Wasser. Diese und andere historische Details sowie Rast- und Einkehrmöglichkeiten sind alle vermerkt auf der Route, die man sich vorher herunterladen kann.