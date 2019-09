Musik-Talente aus Korschenbroich : Percussion-Ensemble spielt in Polen

Percussion-Ensemble spielt in Polen

Leonard Gincberg (r.) probte am Mittwoch letztmals vor der Abfahrt nach Polen mit seinem Percussion-Ensemble. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Korschenbroich Korschenbroichs Musik-Talente gehören zu einer Delegation, die an einem partnerschaftlichen Treffen des Rhein-Kreises Neuss mit dem polnischen Kreis Mikolów teilnimmt. Während der Reise wird Leonard Gincbergs Ensemble zweimal auftreten.

Am Abend vor dem Abflug proben Simon Hames, Bjarne Lucas, Thomas Hußmann und Phil Meyer im Keller des Gymnasiums ein letztes Mal ihr Repertoire: Rhythmische Stücke aus Afrika, Brasilien und Kuba. Leonard Gincberg, Bezirksleiter der Kreismusikschule, lächelt zufrieden. Das Percussion-Ensemble mit den 13- und 14-jährigen Schülern ist fit für die Konzert-Reise nach Polen an diesem Wochenende.

Vom Können seiner Schüler ist Gincberg überzeugt, und er weiß um die Erfahrung der Jugendlichen bei öffentlichen Auftritten. „Zum kubanischen Cha-Cha-Cha spielt jedes Instrument seinen eigenen Rhythmus, und wie bei einer Uhr müssen alle Rädchen in einander passen“, sagt Gincberg. Das Instrumentalset ist am Abend jedoch etwas dürftig. Der größte Teil der Instrumente ist bereits per Spedition auf dem Weg nach Polen.