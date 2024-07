Unfall in Korschenbroich Pedelec-Fahrer durch Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Ein 43-jähriger Korschenbroicher befuhr mit seinem Auto die Straße „Gilleshütte“ und beabsichtigte, nach links auf die Rheydter Straße in Richtung Korschenbroich abzubiegen. Dabei kollidierte er mit einem 35 Jahre alten Mann, der mit seinem E-Bike auf der Rheydter Straße in Richtung Mönchengladbach unterwegs war. Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde der 35-jährige Pedelec-Fahrer schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.