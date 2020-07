Fünftklässler aus Korschenbroich : Paul Bolek ist bester NRW-Schüler bei Englischwettbewerb

Fünftklässler Paul Bolek überzeugte bei der „Big Challenge“. Foto: bauch, jana (jaba)

Korschenbroich Der Elfjährige Gymnasiast nahm an der europaweiten „Big Challenge“ teil. Deutschlandweit belegte der Fünftklässler Platz neun. Eine ihm unbekannte Regel verhinderte ein noch besseres Ergebnis.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Rudolf Barnholt

Paul Bolek hatte jetzt gleich doppelten Grund, glücklich und zufrieden in die Sommerferien zu gehen: Da war zum einen das durchaus erfreuliche Zeugnis. Darüber hinaus bekam er eine Urkunde verliehen, die seine überragenden Englischkenntnisse dokumentiert. Der Elfjährige hatte sich im Mai über seine Schule, das Korschenbroicher Gymnasium, am europaweiten Englischwettbewerb „Big Challenge“ beteiligt. Auf das Ergebnis kann der Schüler der Klasse 5 e schon ein wenig stolz sein. Er schnitt bei dem Wettbewerb in seiner Altersklasse als Bester in ganz Nordrhein-Westfalen ab. Deutschlandweit belegte er Platz neun.

„Congratulations“ steht auf der Urkunde mit großen Lettern. „Bei dem Wettbewerb ging es um Vokabeln, Grammatik und Aussprache, aber auch um Landeskunde“, erklärt Paul. Er musste 45 Fragen im Multiple-Choice-Verfahren beantworten, sich für die richtige Antwort bei jeweils vier Optionen entscheiden. Und er sollte alle Fragen richtig beantworten. Der Elfjährige, der von seiner Englischlehrerin Annika Stroh bis jetzt in diesem Fach ausnahmslos als Zeugnisnote eine Eins bekommen hat, ließ es beim Test ruhig angehen. Was er nicht wusste: Dass auch die Zeit zählt. Trotzdem macht er sich jetzt keine Vorwürfe, ob er vielleicht deutschlandweit noch ein, zwei Plätze besser hätte abschneiden können.

Zur Urkunde bekam er noch ein paar „Giveaways“ wie einen Bluetooth-Lautsprecher, einen Pokal und die Englische Flagge, die er mittlerweile in seinem Zimmer aufgehängt hat. Seine Freunde haben sich ebenso mit ihm gefreut wie seine Eltern: Der Vater ist Projektingenieur, die Mutter Controllerin, sie hatte einst ein Auslandssemester in London absolviert. In der Kleinfamilie ist es üblich, hin und wieder auf Englisch zu kommunizieren.