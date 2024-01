Verstärkung im Kirchengemeindeverband Neuss-West Pater Joseph aus Indien neuer Seelsorger in Glehn

Pater Joseph ist beim Erzbistum Köln als Kaplan angestellt mit längerfristigem Vertrag und verstärkt also das Pastoralteam rund um Pastor Michael Tewes. Er hat sich bereits in allen Pfarrgemeinden vorgestellt. Warum der Priester nach Deutschland gekommen ist? „Früher war das Christentum hier sehr stark und Missionare aus Europa waren in anderen Ländern tätig, besonders in Indien. Und heute leisten indische Missionare ihren Dienst in vielen Ländern der Welt. Es ist eine Politik des Gebens und Nehmens“, erklärt der 46-Jährige.