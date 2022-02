Für große und kleine Narren in Korschenbroich : Es geht doch was an Karneval

Es geht doch was an Karneval

Für große und kleine Narren in Korschenbroich

Für große und kleine Narren gibt es doch ein paar Veranstaltungen über die Karnevalstage in Korschenbroich. Foto: dpa-tmn/Federico Gambarini

Korschenbroich Welche Angebote für große und kleine Narren es an den Karnevalstagen in den Korschenbroicher Ortsteilen gibt. Sogar eine Party mit DJ ist geplant.

Ein bisschen was geht doch an Karneval . Die Angebote reichen von der „Schnitzeljagd im Kostüm“ für Kinder über Besuch mit kleinem Karnevalswagen vor der Haustür für Jugendliche bis hin zu Karnevalspartys. Ein Überblick.

Karnevalsparty Im Clubheim vom SC Teutonia Kleinenbroich steigt am Sonnabend, 26. Februar, ab 18.11 Uhr sogar eine große Karnevalsparty. Karten für drei Euro gibt es bis zum 23. Februar im Clubheim oder unter 0162 6127205. Aufgrund der aktuellen Coronalage sind die Karten limitiert. Es gilt die 2G-Plus-Regel. Als Highlight soll am späteren Abend das schönste und ausgefallenste Kostüm prämiert werden. Musikalisch wird der Abend vom DJ Jürgen Philipp begleitet.

Karnevalsfeiern Zwischen Altweiber und Rosenmontag feiert die Teutonia Kleinenbroich auch. An Altweiber, 24. Februar, wird im Clubheim ab 13.11 Uhr, am Freitag, 25. Februar, ab 16.11 Uhr, Sonntag, 27. Februar, ab 15.11 Uhr und am Rosenmontag ab 13.11 Uhr gefeiert. Auch hierbei gilt die 2G-Plus-Regel.