Korschenbroich auf der Suche nach Stellplätzen : Ringen um Parkplätze im Ortskern

Die Parkplatzsituation am Hannen-Center sollte eigentlich verbessert werden. Doch nun will die Verwaltung die Pläne neu bewerten. Foto: Jazyk, Hans (jaz)

Korschenbroich Konkret geht es um die Stellflächen an den Straßenzügen An der alten Post, Brauereistraße und Hannengasse. Die CDU hatte einen Antrag auf weitere Plätze gestellt.

Es geht um Stellflächen an den Straßenzügen An der alten Post, Brauereistraße und Hannengasse. Diese Straßen liegen in einem verkehrsberuhigten Bereich. Daher, so die Verwaltung, sei das Parken außerhalb markierter Flächen nicht zulässig. Die CDU-Fraktion, die den Antrag auf weitere mögliche Stellplätze gestellt hatte, wies im Verkehrsausschuss durch ihren Sprecher Bernd Scheufeld darauf hin, dass es Probleme mit Stellplätzen im Bereich des Therese-von-Wüllenweber-Platzes gebe. „Das ist der zentrale Platz, von dem die Straßen abgehen“, sagte Scheufeld. Die Hauseingänge der vier Mehrfamilienhäuser seien genau an den Ecken des Platzes. „Da stehen Bäume und Poller. Wir fänden es unglücklich, wenn dort Fahrzeuge geparkt würden,“ sagte Scheufeld.