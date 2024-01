Hohe Auszeichnung für zwei Korschenbroicher Päpstlicher Orden für Engagement in St. Pankratius

Glehn · Die Überraschung war perfekt. Zum Ende des Gottesdienstes überreichte Pfarrer Michael Tewes an zwei besonders engagierte Gemeindemitglieder den päpstlichen Orden „Pro ecclesia et pontifice“. Wer geehrt wurde, und was ihren Einsatz so besonders macht.

31.01.2024 , 04:50 Uhr

Pfarrer Michael Tewes (l.) überreichte den päpstlichen Orden an Mathias Ahrweiler und Dieter Schulz, die sichtlich gerührt die Urkunden entgegennahmen. Foto: Markus Rick (rick)

Von Bärbel Broer Redakteurin Lokalredaktion Mönchengladbach