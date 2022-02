Auf Privatgrundstück in Kleinenbroich : Paar stiehlt nachts Fahrrad und Kindertretroller

Auf Privatgrundstück in Kleinenbroich

Kleinenbroich Einen Kinderroller sowie ein Herrenfahrrad stahl ein bislang unbekanntes Paar in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag von einem Privatgrundstück in Kleinenbroich. Die Polizei sucht anhand der Personenbeschreibungen nach Zeugen.

In der Nacht zum Donnerstag, 10. Februar, stahl nach Angaben der Polizei ein unbekanntes Paar von einem Grundstück in Kleinenbroich einen Kindertretroller und ein Fahrrad. Wie die Polizei weiter mitteilt, waren die beiden bislang unbekannten Personen gegen kurz nach 4 Uhr auf das Privatgrundstück an der Hans-Herzig-Straße gelangt und entwendeten einen weiß-pinken Kinderroller der Marke Puky „Fun Wheel Sports“ sowie ein grün-schwarzes Herrenrad des Herstellers Giant Typ „Talon“. Bei den Tatverdächtigen soll es sich mutmaßlich um einen Mann im Alter zwischen 30 und 40 Jahren, etwa 180 Zentimeter groß, hell gekleidet mit heller Kopfbedeckung und eine Frau, 25 bis 35 Jahre, circa 160 bis 170 Zentimeter groß, mit heller fellbesetzter Jacke und dunkler Hose gehandelt haben.