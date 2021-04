Paar aus Korschenbroich feiert Gnadenhochzeit : Seit 70 Jahren verheiratet

Pesch Peter und Katharina Müllers können ihr Ehejubiläum wegen Corona nicht so wie gewünscht feiern. Ihnen fehlen die Urenkel in den USA.

Beim Tanz in den Mai 1949 fiel Peter Müllers im Haus Schellen eine junge Frau auf, die er zuvor nur vom Sehen her kannte. Der Korschenbroicher forderte die Pescherin zum Tanzen auf, und da war es um beide geschehen. Kein Jahr später wurde geheiratet, im März standesamtlich und am 7. April 1951 kirchlich im Nikolauskloster.

„Seitdem haben wir eine gute Beziehung zu den Paters“, sagt Müllers. Heute hat das Paar vier Kinder, sechs Enkel und zwei Urenkel. „Die Urenkel wohnen in den USA und fehlen uns sehr, da wir sie wegen Corona nicht sehen können“, sagt der stolze Urgroßvater. Ebenso stolz sagt Ehefrau Katharina, dass drei Enkel in der Altenpflege beschäftigt sind und zu den Alltagshelden zählen.

Die Jubilare teilen die Freude an Reisen nach Südtirol, ins Berchtesgardener Land und ins ehemalige Ostpreußen mit der „wunderschönen Landschaft und den herzlichen Menschen“. Den 92-Jährigen und seine 89-jährige Frau verbindet ebenso das langjährige Engagement in der Pfarr-Caritas. Beiden ist es eine Herzensangelegenheit, die Gedenkstätte in Pesch für die verstorbenen Paters, die in St. Marien als Pfarrer tätig waren, zu pflegen.