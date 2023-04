Tierischer Nachwuchs in Korschenbroich Ein Hof voller kleiner Osterlämmer

Im Frühjahr bietet sich Besuchern auf dem Ziegenhof Nilgen-Schmitz in Rubbelrath ein putziges Bild: Dicht an ihre Geschwister geschmiegt, wärmen sich hier kleine Ziegenlämmer unter der Rotlichtlampe. Noch bis kurz vor Ostern werden auf dem Hof am Kommerweg 11 regelmäßig Jungtiere geboren. Seit dem 21. Januar geht es Schlag auf Schlag – jeden Tag brachten die Muttertiere der Rasse “Weiße Deutsche Edelziegen“ jeweils ein bis zwei Ziegenlämmer zur Welt.