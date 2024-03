Brauchtum in Lüttenglehn Am Osterfeuer gesellig mit dem ganzen Dorf feiern

Dieses stimmungsvolle Fest unter freiem Himmel, bei dem es sich je nach Witterung über 300 Menschen in großem Kreis um das Feuer auf Strohballen bequem machen, ist in Lüttenglehn inzwischen fester Bestandteil des Brauchtums. Es wird am Karsamstag gegen 19.30 Uhr auf einem extra für diesen Anlass hergerichteten Feld am Nixberg entzündet. Die Idee zum Osterfeuer hatte Tanja Mittag 2017, denn sie hatte diesen Osterbrauch in ihrer Kindheit im Emsland kennengelernt. „Onkel und Tanten wohnen immer noch dort und als Kind bin ich immer in den Ferien bei ihnen gewesen. So habe ich den Brauch dort miterlebt und als in Lüttenglehn überlegt wurde, was man fürs Dorf tun könnte, habe ich das Osterfeuer vorgeschlagen“, sagt sie.