Evangelische Kirche Korschenbroich : Noch Plätze frei im Osterferienprogramm

Korschenbroich Das Thema der Aktion ist inspiriert vom Kinderbuch „Der geheime Garten“. Die Corona-Schutzmaßnahmen würden umgesetzt, versichern die Organisatoren.

An einem Tag in der Woche steht zudem ein Tagesausflug auf dem Programm. „In diesem Jahr wird es viele Aktionen zum Thema Natur und Garten geben“, so die Sozialpädagogin, die für die Angebote mit Kindern im Martin-Luther-Haus verantwortlich ist. Besonderer Höhepunkt sei – voraussichtlich in der zweiten Osterferienwoche – das Anlegen einer Kräuterschnecke im Garten des Martin-Luther-Hauses. Der Garten werde dann in der wöchentlichen Gruppenarbeit gepflegt und genutzt. „Das steht in Zusammenhang mit unserem Bemühen, Nachhaltigkeit und Maßnahmen gegen den Klimawandel für die Kinder erfahrbar zu machen“, so Jakubzik. „Das wollen wir in diesem Jahr zu unserem Hauptthema machen.“ Bei den Gartenarbeiten unterstützt die Gemeinde Jan Hinrich Wloczyk von einer Gartenbaufirma in Kleinenbroich.