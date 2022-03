Vorstandswahlen in Korschenbroich : Personalerin und Kabarettist als neue Sprecher der Grünen

Korschenbroich Mirjam Crespin und Daniel Graf sind die neuen Sprecher von Bündnis 90/Die Grünen in Korschenbroich. Zudem gibt es weitere neue Gesichter im Vorstand.

Da die bisherigen Sprecher, Julia-Kathrin Edelburg und Joerg Utecht, Jörg Pesch als Kassierer und auch Birgit Wollbold als Beisitzerin sich verstärkt ihrer Arbeit in der Fraktion widmen möchten, verzichteten sie auf eine erneute Kandidatur. Dafür hatten sich Mirjam Crespin und Daniel Graf als neue Sprecher sowie Melanie Albrecht als Kassiererin beworben. Detlef Harting, der als Beisitzer schon dem bisherigen Vorstand angehörte, stellte sich zur Wiederwahl. Alle vier wurden von den 24 stimmberechtigten Mitgliedern einstimmig bei der Online-Versammlung gewählt und per Briefwahl in ihrer neuen Funktion bestätigt.

„Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Arbeit und wollen das große Engagement des bisherigen Vorstandes fortsetzen. Sie haben mit viel Energie in den vergangenen zwei Jahren dafür gesorgt, dass der OV Korschenbroich heute beinahe 60 Mitglieder zählt und das Bündnis 90/Die Grünen zweitstärkste politische Kraft in Korschenbroich ist“, erklärten die neuen Sprecher.

Mirjam Crespin lebt seit zwei Jahren mit ihrer Frau und Tochter in Kleinenbroich. Beruflich ist sie im Personalwesen tätig. „Kleinenbroich ist unsere neue Heimat und mir ist es daher ein großes Anliegen, diese grüner zu gestalten“, sagt die 38-Jährige. Daniel Graf, 50 Jahre alt, ist als Schauspieler und Kabarettist seit acht Jahren festes Ensemblemitglied im „Düsseldorfer Kom(m)ödchen“. Er lebt mit seiner Frau und den drei Kindern in Herrenshoff. In der DDR aufgewachsen war für ihn vor allem die Wendezeit in der DDR 1989/90 prägend: „Damals hat sich in wenigen Monaten unser gesamtes Leben auf den Kopf gestellt. Heute stehen wir vor ähnlich gravierenden Veränderungen. Ich wünsche mir, dass ich hier vor Ort einen Teil dazu beitragen kann, unsere Stadt für den kommenden Klimawandel resilienter zu machen.“