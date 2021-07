Ortstermin an der Baustelle in Kleinenbroich : Der Witterung zum Trotz sind die Kanalarbeiten im Plan

Ortstermin an der Baustelle in Kleinenbroich

Tamara Meuter vom SEK, Amtsleiter Christoph Herchner und der Beigeordnete Thomas Dückers schauten sich die Kanalbaumaßnahmen in Kleinenbroich an. Foto: Stadt Korschenbroich

KORSCHENBROICH Ortstermin in Kleinenbroich, wo derzeit Teile der Landesstraße 381 wegen Kanalarbeiten vollständig gesperrt sind: Die Stadt betont, sie habe Anwohner und Verkehrsteilnehmer umfassend informiert. Vielleicht ist das eine Reaktion auf Unmut in den sozialen Medien.

Rund um die Vollsperrung der Landesstraße 381 zwischen dem Jüchener Bach und dem Ortsausgang Kleinenbroich wird derzeit Anwohnern und Autofahrern einiges abverlangt. Grund ist die Kanalsanierung und anschließende Fahrbahndeckenerneuerung. Seit dem 12. Juli laufen die Maßnahmen, die am 6. August abgeschlossen sein sollen. Staus sind seitdem nahezu an der Tagesordnung und in den sozialen Medien tauschen sich Menschen aufgeregt darüber aus, dass sich die Konrad-Adenauer-Straße angeblich „zur Autobahn“ entwickle aufgrund der Baustelle.

Anlieger könnten sich beispielsweise an die ausführende Baufirma vor Ort wenden und ihr Grundstück mit dem Auto erreichen, wenn das der aktuelle Stand der Arbeiten zulasse. Wie die Stadt weiter mitteilt, laufen die Arbeiten trotz der Wetterwidrigkeiten nach Plan. In Kleinenbroich seien bereits viele Bereiche abgeschlossen, die rund um die Trogsanierung in Höhe Rhedung/Holzkamp abgewickelt werden konnten. Seit März läuft die Kanalsanierung in der Haus-Randerath-Straße und im Friedhofsweg. Gleiches gilt für die Ladestraße. Seit April gibt es großräumige Umleitungen im Bereich der Raitz-von-Frentz-Straße. Zunächst reichte für die Kanalsanierung eine halbseitige Sperrung mit Einbahnstraßenregelung in Fahrtrichtung Neuss aus. Da nun die Fahrbahndecke saniert wird, sind beide Richtungen gesperrt. Nach Angaben der Stadt würden auch die ausführenden Firmen alles daran setzen, die Baustelle im Zeitrahmen abzuwickeln.