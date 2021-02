Ordnungsamt in Korschenbroich : Vorbildliches Verhalten bei Quarantäne-Kontrollen

Korschenbroich Mitarbeiter des Korschenbroicher Ordnungsamtes trafen am Wochenende alle 49 betroffenen Personen zu Hause an. Die Stadt ist zufrieden mit der Bilanz.

Am vergangenen Wochenende wurden verstärkt Kontrollen durch die Ordnungsämter, das Gesundheitsamt und die Polizei im Rhein-Kreis Neuss durchgeführt. Die Bilanz für Korschenbroich fällt gut aus: Es gab keine Beanstandungen. „Wir haben bei 49 Personen, die am Wochenende in häuslicher Quarantäne standen, kontrolliert. In allen Fällen konnten wir die Betroffenen zu Hause antreffen“, sagte der Leiter des Ordnungsamtes Michael Beyer.