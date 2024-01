Fairtrade-Projekt am Gymnasium Korschenbroich Online-Schulaustausch mit einer Stadt in Kolumbien

Im Frühjahr 2023 war Campohermoso mit Unterstützung des Kreises zur zweiten Fairtrade-Town Kolumbiens ernannt worden. Fairer Handel soll künftig auch in den Bildungseinrichtungen vor Ort eine wichtige Rolle spielen. Im Online-Austausch stellten sich die Klassen und Kurse aus Campohermoso und Korschenbroich gegenseitig vor und nannten Beispiele für ihre Projekte rund um Fairtrade und Nachhaltigkeit. So schilderten die Jugendlichen aus Campohermoso, wie sie auf ihrem Schulgelände selbst Kaffee anbauen und dass ein Teil ihres Stroms über Solarpaneele gewonnen wird. Die Schüler des GyKo berichteten über ihre Fairtrade-AG. So wurde beispielsweise bei nachhaltigen Trödelmärkten untereinander Kleidung getauscht und gebrauchte Kleidungsstücke durch „Upcycling“ aufgewertet.