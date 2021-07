Besuch auf dem Obsthof Kallen in Glehn : Trotz Wetterturbulenzen pralle Obsternte bei Kallen

Besuch auf dem Obsthof Kallen in Glehn

Glehn Die Ernte wird und ist gut: Davon ist die Familie Kallen, die den Schanzerhof in Glehn führt, überzeugt. Das Wetter konnte dem Obst nichts anhaben. Die Äpfel sind sogar so schön wie seit Jahren nicht mehr.

Wie steht es um die Obsternte 2021 – hat der viele Regen im Juli dem Ertrag geschadet? Bruno Kallen, der gemeinsam mit seiner Ehefrau Ulla in fünfter Generation den Glehner Schanzerhof führt und sich auf Obstanbau spezialisiert hat, sagt: „Der Regen hat unseren Obstsorten überhaupt nicht geschadet. Die Apfelblüte war zwar später als üblich. Die Äpfel sind aber so schön wie seit vielen Jahren nicht mehr.“

Sein Sohn Thomas Kallen (31), der 2014 seine Qualifikation als Obstbaumeister bestanden hat und seitdem als Mitinhaber in sechster Generation den Fortbestand des Hofes sichert, sagt: „Wir hatten zwar viele kleine Nachtfröste im April, aber keinen wirklich durchschlagenden Frost und zum Glück auch keinen Hagel. Allerdings waren die Bienen zu faul.“ Was ausschließlich mit der kühlen Witterung zu tun hatte und nicht an der Qualität der Bienenvölker von Imker Johann van den Bongard aus Willich lag.