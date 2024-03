Nach Festnahme in Korschenbroich Nutzer von Crimemarket „geschockt“ nach Polizeieinsatz

Keine zwei Wochen ist es her, dass es dem Polizeipräsidium Düsseldorf gemeinsam mit dem Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen unter Leitung der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime der Staatsanwaltschaft Köln (Zac NRW) am Donnerstag, 29. Februar, gelungen ist, die mutmaßlich kriminelle Internetplattform Crimemarket zu zerschlagen. Seitdem konnten die Ermittler Unruhe in bestimmten Internetforen feststellen. Das geht aus einem Bericht des NRW-Innenministeriums hervor, der am Donnerstag, 14. März, Thema im Innenausschuss des Landtages ist.