Korschenbroicher Feuerwehr unterstützt in Grevenbroich : Nur wenige Einsätze wegen des Starkregens

Korschenbroich Korschenbroich habe Glück gehabt, sagt Feuerwehr-Chef Frank Baum. Es gab nur wenige Einsätze. Die Feuerwehrleute halfen daher in Grevenbroich aus.

Am Mittwochabend kurz nach 21 Uhr rückte der Löschzug Glehn und der Gerätewagen Gefahrgut zu einem Herrenhaus aus. Wasser drohte in das historische Gebäude zu laufen. „Der Jüchener Bach war übergelaufen, und das Wasser lief wiederum in den hauseigenen Teich“, so Baum. Dieser war dann so voll, dass das Haus geschützt werden musste. „Die Glehner Kameraden haben in die Rohre des Teichs Kanaldichtkissen eingeführt“, erklärte Baum. Sie seien vergleichbar mit Gummibällen, die aufgepumpt werden. So wurde der Wasserzufluss gestoppt. Gut eine Stunde später musste der Glehner Löschzug erneut raus. Dieses Mal drohten Wassermassen in das Firmengebäude von Brocker Logistik einzudringen. Zwei Stunden lang hat die Feuerwehr das Wasser abgepumpt.