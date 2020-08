In Pfarrkirche St. Andreas : Nur Liedberger feiern Einschulungsgottesdienst

In der Pfarrkirche St. Andreas in Korschenbroich soll der Gottesdienst am Donnerstag stattfinden. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Korschenbroich Die traditionellen Veranstaltungen fallen in diesem Jahr beinahe im gesamten Stadtgebiet aus. Grund dafür ist die Corona-Pandemie.

Die Liedberger Gemeinschaftsgrundschule (GGS) wird nach Ende der Sommerferien als einzige Schule im Stadtgebiet einen Einschulungsgottesdienst organisieren. Das bestätigte der Schulseesorger der Gemeinschaft der Gemeinden Korschenbroich, Manfred Schmitz auf Anfrage unserer Redaktion.

„Grundsätzlich ist die Einschulung eine Schulveranstaltung“, sagt Schmitz. „Die Schulen schlagen einen Termin vor und wir kommen dann dazu.“ Da jedoch in den anderen Einrichtungen zum neuen Schuljahr wegen der Corona-Pandemie keine regulären Einschulungsveranstaltungen stattfinden werden, wird daraus in diesem Sommer an den meisten Orten nichts. Im vergangenen Jahr fand ein Einschulungsgottesdienst hingegen noch an allen Schulen statt.

Im Liedberger Fall war Schmitz in den vergangenen Tagen und Wochen in regelmäßigem Kontakt mit Schulleiterin Vanessa Kremer. Gemeinsam überlegten sie, in welcher Form ein Gottesdienst möglich sein könnte. Drei Optionen standen bis zuletzt zur Auswahl: die Pfarrkirche St. Georg in Liedberg, eine Gartenveranstaltung in Liedberg oder das Ausweichen in die Pfarrkirche St. Andreas in Korschenbroich. Am Ende fiel die Wahl auf Korschenbroich. Dort sollte das Einhalten der Abstands- und Hygieneregeln aufgrund des verfügbaren Platzes gut möglich sein. Der Gottesdienst soll am Donnerstag stattfinden.