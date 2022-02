Karneval historisch in Korschenbroich : So feierten Oma und Opa Karneval

Beim Straßenkarneval in den 1930er Jahren wurde noch im Wortsinn auf Pferdestärke vertraut. Foto: Stadtarchiv Korschenbroich

Korschenbroich Nostalgischer Rückblick auf große Karnevalsfeiern in den Sälen von Steigels und später Poschen. Kult waren auch die närrischen Tage beim Turnverein Korschenbroich. Auch in der Waldsporthalle wurde abgerockt.

Von Angela Wilms-Adrians

Beim Straßenkarneval in den 1930er Jahren wurde noch im Wortsinn auf Pferdestärke vertraut. Aufwändig geschmückte Wagen, besetzt mit närrischen Honoratioren oder der Begleitwagen einer Kostümgruppe wurden von Pferden gezogen, wie Fotos aus dem Stadtarchiv belegen. Das Bildmaterial zeigt, dass offenbar mit einigem Aufwand gefeiert wurde. Die wenigsten Aufnahmen sind datiert. Das mag daran liegen, dass ein Teil aus Nachlässen stammt. Der für seine Fotoleidenschaft bekannte Korschenbroicher Arthur Fränzen habe zudem historisches Bildmaterial in den Häusern der Besitzer abgelichtet, erzählt Stadtarchivarin Christiane Mittermaier.

Paul Otten ist überzeugt, dass der 1900 gegründete Turnverein Korschenbroich (TVK) am Straßenkarneval der 1930er Jahre beteiligt war. „Der Karneval beim TVK hat eine richtige Historie“, sagt Otten. Legendär seien die Feste zur Altweiberfastnacht gewesen. In der Festschrift zum 100-jährigen TVK-Jubiläum werden die Veranstaltungen im „Steigels-Saal“ und später in der Gaststätte „Waldesruh“ bei Oedinger als Höhepunkte im Korschenbroicher Karneval genannt.

Der Prinz und sein Hofstaat wurden beim Umzug durch Korschenbroich gezogen. Allein: Das Publikum trägt keine Narrenkappen. Foto: Stadtarchiv Korschenbroich

Info In diesen Gaststätten ging es hoch her Lokale Die Gaststätte Steigels, später Poschen, lag an der Sebastianus Straße, damals noch Hoch Straße. Nach Poschens Auszug aus der Gaststätte endete die Hoppeditz-Beerdigung durch den Kirchenchor St. Andreas. Umzug Der Gastronom betrieb anschließend die Gastwirtschaft an der Mühlenstraße.

„Der Steigels-Saal war die Location in Korschenbroich für Feiern bis hin zu Beerdigungen“, so der zweite Vorsitzende des TVK. Als sich Auflagen änderten, ließ der Turnverein 1999 auf dem „Kirmesplatz“ ein Zelt errichten, in dem an drei Tagen Karneval gefeiert wurde. Im Folgejahr wurden die Partys in die Waldsporthalle verlegt, die zwölf Jahre lang närrischer Treffpunkt des TVK war. „Da war die Hölle los. Nachher kamen leider nur noch Jugendliche und die Älteren nicht mehr. Die Jugend hat richtig abgerockt. Das Ganze hat mega viel Arbeit gemacht, hat sich aber gelohnt“, erinnert sich Paul Otten.

Doch wegen steigender Sicherheitsauflagen sei die ehrenamtliche Ausrichtung irgendwann nicht mehr zu stemmen gewesen. „Mittlerweile organisieren die Sportfreunde Neersbroich den Käferzug, wenn nicht gerade Corona ist“, verweist Otten auf aktuelle Aktivitäten.

1974 formierten sich die Kleinenbroicher Karnevalsfreunde KKF, die wegen Corona die närrischen Sitzungen absagten. Offenbar reicht auch hier das karnevalistische Treiben viel weiter zurück. Im Vorbericht zur ersten Sitzung der neu gegründeten Gesellschaft schreibt die „Rheinische Post“ am 18. Januar 1975 dem damaligen Vorsitzenden Hermann Klören zu, ihm sei es gelungen, nach jahrelanger Abstinenz zur Karnevalszeit örtliche Stimmungskanonen, wie Karl Heinz Wermes und Hans Köhnen „wieder so jeck zu machen, dass sie in die Bütt gehen“.

Peter Josef Stefes hat wie Otten lebhafte Erinnerungen an den früheren Steigels-Saal, der später vom Gastwirt Herbert Poschen übernommen wurde. „Ich hatte früher einen Koffer, da war alles drin, was ich für die Karnevalstage brauchte. Den habe ich donnerstags auf Altweiber zu Steigels gebracht und mittwochs wieder nach Hause geholt“, erzählt der Korschenbroicher. Im Steigels-Saal feierte der Kirchenchor St. Andreas Kostümball und am Veilchen-Dienstag Hoppeditz-Beerdigung. „Für das Begräbnis wurde ein Tisch umgedreht und mit Kissen gefüllt. Poschen, Herbert legte sich fein angezogen in diesen ‚Sarg‘ und wurde mit Gesang durch den Saal getragen“, erzählt der frühere Kulturamtsleiter.

Peter Wallrath, seinerzeit Vorsitzender des Kirchenchores, habe als Pfarrer verkleidet eine Soutane getragen und die Litanei über den „Bierpreis-Erhöher Herbert“ vorgetragen. Das „gemeine Volk“ antwortete auf seine Sprüche mit den Worten „Erbärmlije Honk“ (Erbärmlicher Hund).