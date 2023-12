Wunschbaumaktion in Korschenbroich Noch viele Wünsche bedürftiger Kinder unerfüllt

Korschenbroich · Am Weihnachtswunschbaum in Korschenbroich hängen noch einige Pappglocken. Auf diesen haben bedürftige Kinder und Jugendliche ihre Wünsche hinterlassen. Spendenbereite Bürger werden gebeten, sich an der Aktion zu beteiligen. Denn noch sind viele Wünsche offen.

05.12.2023 , 13:00 Uhr

Bürgermeister Marc Venten hatte mit Kindern der städtischen Kita Danziger Straße die Weihnachtswunschbaumaktion eröffnet. Foto: Markus Rick (rick)

Jedes Kind in der Stadt soll zu Weihnachten ein Geschenk erhalten – und Familien, in denen das Geld für Präsente nicht reicht, soll der Weihnachtswunschbaum helfen. Er vermittelt die auf Pappglocken geschriebenen Wünsche bedürftiger Kinder und Jugendlicher an spendenbereite Bürgerinnen und Bürger. Noch werden Menschen gesucht, die eine Glocke übernehmen und einen Wunsch erfüllen möchten. Wie die Stadt mitteilt, seien noch viele Wünsche unerfüllt. Interessierte Bürger können sich an der Infotheke des Rathauses an der Sebastianusstraße melden. Dort kann man aus den Wunschglocken auswählen und ein Geschenk besorgen, das bis zum 11. Dezember an der Infotheke abgegeben werden sollte. Vom Rathaus aus erfolgt die Verteilung. Wunschbaum ist Mittelpunkt des ersten Weihnachtsmarktes Aktion für bedürftige Kinder in Korschenbroich Wunschbaum ist Mittelpunkt des ersten Weihnachtsmarktes Die Wünsche reichen von Bastelartikeln über Spielzeuge und Bekleidung bis hin zu Gutscheinen – jeweils bis zu einem Maximalwert von 25 Euro. Die Infotheke ist montags bis mittwochs von 8 bis 16.30 Uhr, donnerstags bis 18 Uhr und freitags bis 13 Uhr geöffnet.

(bb)