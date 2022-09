Rheydter Brotspezialität in Korschenbroich : Noch gibt es Onjeschwedde in Bäckereien

Bäckermeister Frank Rettler (r.) und der Auszubildende Giuliano Artuso von der Bäckerei Otten haben das Brot Onjeschwedde voraussichtlich noch bis Mitte Oktober in ihrem Sortiment. Fotos: Detlef Ilgner Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Korschenbroich Ursprünglich ist es eine Rheydter Spezialität mit Zimt und Rosinen. Voraussetzung ist ganz frisches Mehl. Was das Brot so besonders macht, und warum es nur so kurze Zeit im Sortiment ist.