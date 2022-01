Idee in der Pandemie : Jetzt gibt es Nistkästen sogar mit #41352

Korschenbroich Die Krippenbauer vom Heimatverein Kleinenbroich haben in der Pandemie ein neues Arbeitsfeld entdeckt: Sie bauen Behausungen für Vögel.

Wie der Name schon sagt, sind die Krippenbauer vom Heimatverein Kleinenbroich eigentlich spezialisiert auf das Bauen von Krippen. Doch seit der Pandemie haben sie ihr zweites Steckenpferd – das Bauen von Vogelhäuschen – perfektioniert. Inzwischen bieten die noch vier aktiven Krippenbauer Nistkästen für Rotkehlchen und Meisen an. „Zudem bauen wir Futterhäuschen für Eichhörnchen“, sagt Heinz Schichel, Krippenbaumeister in der Baugruppe, die sich als eine Art „Verein im Verein“ versteht. Neuerdings sind auch Häuschen für Igel hinzugekommen. „Katzensicher versteht sich“, so Schichel. Wie die Vogelhäuschen korrekt gebaut werden müssen, haben sie sich über die Internetseiten des Naturschutzbunds Deutschland, kurz Nabu, angeeignet. „Dort sind die genauen Maße und Öffnungen für die Vögel genannt“, sagt Schichel.

Mittwochs und freitags treffen sich die Krippenbauer in der Werkstatt im Alten Bahnhof in Kleinenbroich. In der Zeit von 14 bis 18 Uhr können die Vogelhäuschen dort auch erworben werden. Seit Neuestem gibt es die auch in bunten Farben. „Wir haben naturbelassene Farben gewählt und bieten die Häuschen nun auch in Blau, Rot und Gelb an.“ Das gelbe Vogelhäuschen hat Vera Stevens, die die Geschäftsstelle der Provinzial an der Ladestraße leitet, nun in ein reines „Korschenbroich“-Vogelhäuschen umgewandelt.